В Англии могут сократить продолжительность матчей после возобновления сезона
АПЛ рассматривает различные варианты новвоведений, который будут использоваться после возобновления чемпионата.
Глава ассоциации профессиональных футболистов Англии (ПФА) Гордон Тейлор признался, что матчи АПЛ могут сократить по времени после возобновления чемпионата.
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"Были выдвинуты предложения об увеличении числа замен, а также о том, чтобы таймы были не по 45 минут. Мы обсуждаем нейтральные стадионы. Есть много предложений, которые мы обсуждаем.
Да, у нас действительно много вариантов, но в идеале - это сохранить целостность турнира", - цитирует Гордона Eurosport со ссылкой на его выступление на ВВС Radio 4.
Ранее сообщалось, когда могут возобновить сезон в Англии.
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