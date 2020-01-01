В Англии могут сократить продолжительность матчей после возобновления сезона

АПЛ рассматривает различные варианты новвоведений, который будут использоваться после возобновления чемпионата.

В Англии могут сократить время матчей Getty Images

Глава ассоциации профессиональных футболистов Англии (ПФА) Гордон Тейлор признался, что матчи АПЛ могут сократить по времени после возобновления чемпионата.

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"Были выдвинуты предложения об увеличении числа замен, а также о том, чтобы таймы были не по 45 минут. Мы обсуждаем нейтральные стадионы. Есть много предложений, которые мы обсуждаем.

Да, у нас действительно много вариантов, но в идеале - это сохранить целостность турнира", - цитирует Гордона Eurosport со ссылкой на его выступление на ВВС Radio 4.

Ранее сообщалось, когда могут возобновить сезон в Англии.