Самолет Манчестер Сити используют для транспортировки продуктов во время пандемии
"Горожане" отдали в использование свой самолет для помощи в сложившейся ситуации.
Самолет Манчестер Сити используется для перевозки товаров первой необходимости во время пандемии коронавируса.
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Как сообщает Daily Mail, “горожане“ предоставили свой лайнер из-за нехватки грузовых самолетов. Так, недавно на воздушном судне английского клуба переправили 24 тонны мяса из Судана в ОАЭ.
Стоит сказать, что в мире зафиксировано более 3,5 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них 251 595 людей умерли, а 1 168 355 - выздоровели.
Ранее сообщалось, что автогонщик Шарль Леклер стал волонтером Красного Креста во время пандемии коронавируса.
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