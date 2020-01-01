Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самолет Манчестер Сити используют для транспортировки продуктов во время пандемии

Комментариев: 0
"Горожане" отдали в использование свой самолет для помощи в сложившейся ситуации.
Самолет Манчестер Сити
Самолет Манчестер Сити
dailymail.co.uk

Самолет Манчестер Сити используется для перевозки товаров первой необходимости во время пандемии коронавируса.

Читай также: Лос-Анджелес Гэлакси оригинально призвал людей носить маски при помощи Бекхэма

Как сообщает Daily Mail, “горожане“ предоставили свой лайнер из-за нехватки грузовых самолетов. Так, недавно на воздушном судне английского клуба переправили 24 тонны мяса из Судана в ОАЭ.

Самолет Манчестер Сити используют для транспортировки мяса
Самолет Манчестер Сити используют для транспортировки мяса
dailymail.co.uk

Стоит сказать, что в мире зафиксировано более 3,5 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них 251 595 людей умерли, а 1 168 355 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что автогонщик Шарль Леклер стал волонтером Красного Креста во время пандемии коронавируса.

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, АПЛ, футбол, чемпионат Англии по футболу, вне игры, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь