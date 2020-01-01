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Эвра: После скандала с Суаресом мне угрожали фанаты Ливерпуля, сидевшие в тюрьме

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Француз признался, что два месяца его всюду сопровождала охрана.
Патрис Эвра и Луис Суарес
Патрис Эвра и Луис Суарес
Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра рассказал о расистском скандале с Луисом Суаресом, который тогда выступал в АПЛ за Ливерпуль.

"Думаю, что люди не знали, что случилось. Это произошло во время игры с Ливерпулем, и мы играли очень хорошо.

Во время углового ко мне подошел Суарес и сказал по-испански: "Не прикасайся ко мне, я не говорю с негром". Наверное, он не знал, что я говорю на испанском.

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На протяжении того матча я говорил себе: "Если ты его ударишь, то люди будут считать тебя плохим. Люди забудут о том, что он сказал или сделал. Не бей его". Я не мог сосредоточиться на игре.

После того скандала фанаты Ливерпуля, которые сидели в тюрьме, угрожали убить меня и мою семью. Два месяца со мной везде была охрана, они спали перед моим домой", - приводит слова Патриса официальный сайт МЮ.

Ранее Патрис Эвра признался, что в детстве просил деньги перед магазинами.

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Теги: Патрис Эвра, Луис Суарес, расизм, конфликт, АПЛ, футбол, чемпионат Англии по футболу, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед
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