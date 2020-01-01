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Клопп: Мои парни тренируются в садах как пятилетние мальчишки

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Наставник "красных" рассчитывает, что сезон возобновится.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о том, как его подопечные тренируются во время карантина.

"У парней много работы и упражнений, и мы действительно ожидаем, что сезон возобновится. Не знаю, когда именно это случится, но нужно быть к этому готовым, и для этого ребята занимаются.

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Когда мы наконец-то соберемся вместе, нам нужно будет извлечь максимум из ситуации. Не представляю, как долго нужно будет готовиться к матчам, но мы попробуем это сделать.

Мы даем ребятам задания для занятий в их садах, и они играют там как пяти- или шестилетние мальчишки. И мы постараемся перенести это на поле после возобновления сезона", - приводит слова Клоппа NBC Sports.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ готовы играть на нейтральных полях.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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