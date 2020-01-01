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Врачи клубов АПЛ отказываются брать на себя ответственность за футболистов

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Медперсонал опасается возможного распространения коронавируса в случае возобновления сезона.
Врачи клубов АПЛ против возобновления сезона
Врачи клубов АПЛ против возобновления сезона
Getty Images

Врачи клубов АПЛ обеспокоены возможным возобновлением сезона-2019/20, который был прерван из-за коронавируса.

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По информации BBC, медицинские штабы клубов не хотят брать на себя ответственность за заражение футболистов, если кампания будет возобновлена.

Также к руководству Премьер-лиги обратились с просьбой объяснить, как будут оформляться медицинские протоколы, а также поддерживаться тестирование и безопасность игроков.

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Стоит также отметить, что АПЛ уже связалась со страховыми компаниями, чтобы обсудить вопрос ответственности клубов и врачей за заражение футболистов.

По состоянию на 5 мая в Великобритании зафиксировано более 191 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 28 809 человек умерли, а 910 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ готовы играть на нейтральных полях.

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, коронавирус, вне игры
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