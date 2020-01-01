Врачи клубов АПЛ отказываются брать на себя ответственность за футболистов

Медперсонал опасается возможного распространения коронавируса в случае возобновления сезона.

Врачи клубов АПЛ обеспокоены возможным возобновлением сезона-2019/20, который был прерван из-за коронавируса.

Читай также: Кубок английской Лиги в следующем сезоне могут отменить

По информации BBC, медицинские штабы клубов не хотят брать на себя ответственность за заражение футболистов, если кампания будет возобновлена.

Также к руководству Премьер-лиги обратились с просьбой объяснить, как будут оформляться медицинские протоколы, а также поддерживаться тестирование и безопасность игроков.

Читай также: АПЛ твердо намерена завершить прерванный сезон

Стоит также отметить, что АПЛ уже связалась со страховыми компаниями, чтобы обсудить вопрос ответственности клубов и врачей за заражение футболистов.

По состоянию на 5 мая в Великобритании зафиксировано более 191 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 28 809 человек умерли, а 910 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ готовы играть на нейтральных полях.