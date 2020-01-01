Льорис: Будет жестоко по отношению к Ливерпулю, если сезон не доиграют

Француз отметил, что все хотят возобновления чемпионата Англии.

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис поделился своим мнением о возможном возобновлении сезона.

“Мы хотим завершить сезон по спортивному принципу, решив все на футбольном поле. Будет ужасно, если все завершится сейчас. Кроме того, это будет жестоко по отношению к Ливерпулю, который лидирует с огромным отрывом. Они уже практически чемпионы.

Если это произойдет, то у всех будет ощущение незаконченности. Предстоящая часть сезона - самая интересная в АПЛ. Вряд ли кто-то хочет завершать все таким вот образом“, - цитирует Льориса L’Équipe.

Ранее сообщалось, что АПЛ твердо намерена завершить прерванный сезон.