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Арсенал снизил ценник на Мхитаряна

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Лондонский клуб изменил свои требования.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Getty Images

Лондонский Арсенал снизил запрашиваемую цену за Генриха Михатаряна, который сейчас выступает за Рому на правах аренды, об это сообщает Sport Mole.

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“Канониры“ ранее требовали за игрока 25 миллионов евро, но в связи с экономическим кризисом, который вызван пандемией коронавируса, клуб снизил цену до 10 миллионов евро.

Арсенал хочет сократить зарплатную ведомость команды, а возвращение Мхитаряна только прибавит убытки. 

Отметим, что руководство и тренерский штаб Ромы довольны выступлением армянина в составе клуба. “Римляне“ хотят подписать полноценный контракт с полузащитником.

Ранее сообщалось, что Обамеянг может сменить клубную прописку.

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Теги: Арсенал Лондон, Рома, Генрих Мхитарян, футбол
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