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В Сеть попало фото новой домашней формы Манчестер Сити

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Снимок быстро удалили с официального сайта производителя.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

В Сеть попала фотография новой домашней формы Манчестер Сити на сезон-2020/21.

По информации Footy Headlines, изображение экипировки появилось в официальном интернет-магазине Puma, но спустя определенное время фото было удалено.

Новый комплект будет выполнен в традиционном голубом свете, но с использованием мозаичного рисунка.

Ранее в Сеть слили фото новой домашней формы Атлетико.

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Теги: Манчестер Сити, футбол, фото, форма, экипировка
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