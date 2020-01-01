В Сеть попало фото новой домашней формы Манчестер Сити
Снимок быстро удалили с официального сайта производителя.
В Сеть попала фотография новой домашней формы Манчестер Сити на сезон-2020/21.
По информации Footy Headlines, изображение экипировки появилось в официальном интернет-магазине Puma, но спустя определенное время фото было удалено.
Новый комплект будет выполнен в традиционном голубом свете, но с использованием мозаичного рисунка.
Ранее в Сеть слили фото новой домашней формы Атлетико.
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