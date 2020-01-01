В Сеть попало фото новой домашней формы Манчестер Сити

Снимок быстро удалили с официального сайта производителя.

В Сеть попала фотография новой домашней формы Манчестер Сити на сезон-2020/21.

По информации Footy Headlines, изображение экипировки появилось в официальном интернет-магазине Puma, но спустя определенное время фото было удалено.

Новый комплект будет выполнен в традиционном голубом свете, но с использованием мозаичного рисунка.

Ранее в Сеть слили фото новой домашней формы Атлетико.