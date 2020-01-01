Моуринью: Я скучаю по футболу
Португалец скучает по привычной жизни.
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился мнением о возобновление сезона во время пандемии коронавируса.
Читай также: Стало известно, когда АПЛ планирует возобновить сезон
“Я скучаю по футболу, но стараюсь не быть эгоистом. Я лучше скажу, что скучаю по нашему миру, а футбол является частью этого мира, но мы должны быть терпеливыми и сражаться с нынешней проблемой. Мне хотелось бы дождаться лучших дней.
Я очень надеюсь, что все здоровы и находятся в безопасности. Мне очень жаль семьи, которых коснулась эта проблема“, - заявил Моуринью в интервью Sky Sports.
Ранее Моуринью рассказал о единственном проигранном матче, после которого плакал.
Полная версия правил