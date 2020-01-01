Моуринью: Я скучаю по футболу

Португалец скучает по привычной жизни.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился мнением о возобновление сезона во время пандемии коронавируса.

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“Я скучаю по футболу, но стараюсь не быть эгоистом. Я лучше скажу, что скучаю по нашему миру, а футбол является частью этого мира, но мы должны быть терпеливыми и сражаться с нынешней проблемой. Мне хотелось бы дождаться лучших дней.

Я очень надеюсь, что все здоровы и находятся в безопасности. Мне очень жаль семьи, которых коснулась эта проблема“, - заявил Моуринью в интервью Sky Sports.

Ранее Моуринью рассказал о единственном проигранном матче, после которого плакал.