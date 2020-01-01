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АПЛ может провести сезон-2020/21 при пустых трибунах

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Болельщики смогут посетить матчи после создания вакцины.
Болельщики Манчестер Юнайтед
Болельщики Манчестер Юнайтед
Getty Images

Руководство команд АПЛ рассматривают вариант того, что следующий сезон придется провести при пустых трибунах, об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, боссы клубов ожидают, что футбол полноценно вернется только после появления вакцины от коронавируса. Большинство экспертов считают, что она появится не раньше 2021 года.

Отмечается, что клубы будут сокращать свои расходы в трансферные окна, так как ожидаются экономические проблемы на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ готовы играть на нейтральных полях.

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии, футбол, коронавирус
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