Клубы АПЛ готовы играть на нейтральных полях - BBC

Чемпионат Англии может возобновится в ближайшее время.

Чемпионат Англии, который приостановили из-за пандемии коронавируса, могут завершить на нейтральных полях. Об этом сообщает BBC.

Таким способом футбольные власти хотят избежать скопления болельщиков перед стадионами.

Отмечается, что команды АПЛ готовы пойти на этот шаг, но при условии, что в этом сезоне никто не покинет элитный дивизион. Аутсайдеры Премьер-лиги считают, что будет несправедливо, если им придется вести борьбу за выживание в неравных условиях.

Ранее сообщалось, что АПЛ твердо намерена завершить прерванный сезон.