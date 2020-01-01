Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клубы АПЛ готовы играть на нейтральных полях - BBC

Комментариев: 0
Чемпионат Англии может возобновится в ближайшее время.
Чемпионат Англии
Чемпионат Англии
Getty Images

Чемпионат Англии, который приостановили из-за пандемии коронавируса, могут завершить на нейтральных полях. Об этом сообщает BBC.

Таким способом футбольные власти хотят избежать скопления болельщиков перед стадионами.

Отмечается, что команды АПЛ готовы пойти на этот шаг, но при условии, что в этом сезоне никто не покинет элитный дивизион. Аутсайдеры Премьер-лиги считают, что будет несправедливо, если им придется вести борьбу за выживание в неравных условиях.

Ранее сообщалось, что АПЛ твердо намерена завершить прерванный сезон.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Англии, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь