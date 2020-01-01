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Экс-защитник Манчестер Юнайтед: В детстве я просил деньги перед магазинами

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Француз считает себя везунчиком.
Патрис Эвра
Патрис Эвра
Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра рассказал о своем детстве.

“Мое детство было очень непростым. У меня было много братьев и сестер. Мы жили на улице и иногда я даже не мог нормально поесть.

Не боюсь признаться, что просил денег перед магазинами. Когда мимо проходили люди, и я спрашивал: Можно мне один евро?“ Иногда мне давали деньги, а иногда отказывали. Я просто хотел купить бутерброд.

Это было тяжелое, но счастливое время. Всегда считал себя везунчиком. Я не стал бы ничего менять, потому что благодаря этим испытаниями я стал тем, кем являюсь. На улицах я многому научился, и это помогло мне стать сильным“, - цитирует Эвра официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, Патрис Эвра объявил о завершении карьеры в июле 2019 года.

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Теги: футбол, Патрис Эвра, вне игры
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