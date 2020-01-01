Погба назвал партнера по команде, с которым он хотел бы изолироваться

Француз отметил, что футболисты МЮ постоянно поддерживают связь во время карантина.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба рассказал об общении с командой во время карантина.

“Я разговаривал с Эриком, Андреасом Перейрой, Виктором Линделефом, Хуаном Матой и Джесси Лингардом. Вся команда поддерживает связь друг с другом, мы постоянно общаемся. Также мы организовываем видеоконференции и видим друг друга на экранах.

Если бы мне пришлось с кем-то изолироваться? Эрик Байи, конечно. Он заставит меня смеяться весь день“, - цитирует футболиста официальный сайт “красных дьяволов“.

Ранее Хуан Мата назвал самого недооцененного футболиста Манчестер Юнайтед.