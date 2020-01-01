Ливерпуль предложил Вернеру пятилетний контракт

"Красные" готовы выплатить всю сумму отступных.

Руководство Ливерпуля вступило в переговоры с игроком РБ Лейпцига Тимо Вернером, об этом сообщает журналист Николо Скира.

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По информации источника, “красные“ находятся на продвинутой стадии переговоров. Боссы Ливерпуля готовы предложить немецкому нападающему пятилетний контракт с зарплатой в размере 10 миллионов евро в год.

Ливерпуль должен будет заплатить 52 миллионов евро за игрока. Действующий контракт Вернера с Лейпцигом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел 36 матчей за немецких клуб, в которых забил 27 голов и отдал 12 голевых передач.

Отметим, что сам немец желает присоединится к Ливерпулю.