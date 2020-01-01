Зинченко: Было бы интересно посмотреть на Ньюкасл с шейхами
Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко поделился мнением о возможной покупке Ньюкасла наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.
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“Есть ли место в АПЛ для еще одного гранда? Было бы интересно на это посмотреть, хотя и так этих грандов хватает. Борьба за чемпионство и Кубок просто нереальная. Темп невероятный - постоянно думаешь о матчах, а они каждый третий день.
Поэтому когда появляются такие новости, ты думаешь: “Господи, что шейх сделает с этой командой через три года?“ Опять-таки, будет интересно на это посмотреть.
Назначение Почеттино в Ньюкасл? Много слухов сейчас ходит. Дыма без огня не бывает. Но я отношусь к прессе своеобразно, потому что понимаю, что и как делается. Нужно доверять только фактам“, - рассказал Зинченко в эфире Футбол 1/2/3.
Ранее сообщалось, что представители Саудовской Аравии хотят выкупить права на трансляцию АПЛ.
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