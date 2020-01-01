Де Брюйне выразил готовность покинуть Манчестер Сити

Бельгиец хочет играть в еврокубках.

Лидер Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал, что может покинуть английский клуб из-за отстранения “горожан“ от еврокубков.

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“Я продолжаю ждать. Руководство клуба почти на 100% уверено, что сможет выиграть апелляцию. Вот почему я жду - чтобы увидеть, что произойдет дальше. Я доверяю своей команде. Но два года без еврокубков - это долго. Я бы еще подумал, если бы это был год.

Планы Гвардиолы? Они особо не повлияли на меня. Хосеп сказал, что в следующем сезоне будет здесь, несмотря ни на что. А потом уже его контракт истечет.

Но мое решение не будет зависеть от того, что решит Гвардиола. На протяжении карьеры я уже работал со многими другими тренерами“, - приводит слова де Брюйне HLN.be.

Ранее Де Брюйне назвал одноклубника своей мечты.