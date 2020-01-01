Де Брюйне выразил готовность покинуть Манчестер Сити
Лидер Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал, что может покинуть английский клуб из-за отстранения “горожан“ от еврокубков.
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“Я продолжаю ждать. Руководство клуба почти на 100% уверено, что сможет выиграть апелляцию. Вот почему я жду - чтобы увидеть, что произойдет дальше. Я доверяю своей команде. Но два года без еврокубков - это долго. Я бы еще подумал, если бы это был год.
Планы Гвардиолы? Они особо не повлияли на меня. Хосеп сказал, что в следующем сезоне будет здесь, несмотря ни на что. А потом уже его контракт истечет.
Но мое решение не будет зависеть от того, что решит Гвардиола. На протяжении карьеры я уже работал со многими другими тренерами“, - приводит слова де Брюйне HLN.be.
Ранее Де Брюйне назвал одноклубника своей мечты.
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