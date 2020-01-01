Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Де Брюйне выразил готовность покинуть Манчестер Сити

Комментариев: 0
Бельгиец хочет играть в еврокубках.
Кевин де Брюйне
Кевин де Брюйне
Getty Images

Лидер Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал, что может покинуть английский клуб из-за отстранения “горожан“ от еврокубков.

Читай также: Агуэро: Футболисты боятся начинать сейчас играть

“Я продолжаю ждать. Руководство клуба почти на 100% уверено, что сможет выиграть апелляцию. Вот почему я жду - чтобы увидеть, что произойдет дальше. Я доверяю своей команде. Но два года без еврокубков - это долго. Я бы еще подумал, если бы это был год.

Планы Гвардиолы? Они особо не повлияли на меня. Хосеп сказал, что в следующем сезоне будет здесь, несмотря ни на что. А потом уже его контракт истечет.

Но мое решение не будет зависеть от того, что решит Гвардиола. На протяжении карьеры я уже работал со многими другими тренерами“, - приводит слова де Брюйне HLN.be.

Ранее Де Брюйне назвал одноклубника своей мечты.

Поделись:
Теги: Кевин де Брюйне, Манчестер Сити, АПЛ, Лига чемпионов, Хосеп Гвардиола, футбол, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь