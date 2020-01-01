Агуэро: Футболисты боятся начинать сейчас играть
Форвард Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился своим мнением относительно возобновления сезона АПЛ, прерванного из-за коронавируса.
“Большинство футболистов действительно боятся начинать сейчас играть, потому что у многих из них семьи и дети. Никто не хочет рисковать, придется быть крайне осторожным.
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Если с кем-то что-нибудь произойдет, сразу будут появляться вопросы: “А что случилось?“. Это пугает. Все знают, что вокруг есть много людей, которые болеют, но без симптомов. Мы можем заразиться даже не подозревая об этом“, - сказал Агуэро в эфире El Chiringuito TV.
По состоянию на 2 мая в Великобритании зафиксировано более 178 тысяч случаев заражения, из них 27 583 человека скончались, а 892 - выздоровели.
Ранее сообщалось, что АПЛ твердо намерена завершить прерванный сезон.
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