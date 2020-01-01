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Агуэро: Футболисты боятся начинать сейчас играть

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Аргентинец считает, что футболисты опасаются за свои семьи.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Форвард Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился своим мнением относительно возобновления сезона АПЛ, прерванного из-за коронавируса.

“Большинство футболистов действительно боятся начинать сейчас играть, потому что у многих из них семьи и дети. Никто не хочет рисковать, придется быть крайне осторожным.

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Если с кем-то что-нибудь произойдет, сразу будут появляться вопросы: “А что случилось?“. Это пугает. Все знают, что вокруг есть много людей, которые болеют, но без симптомов. Мы можем заразиться даже не подозревая об этом“, - сказал Агуэро в эфире El Chiringuito TV.

По состоянию на 2 мая в Великобритании зафиксировано более 178 тысяч случаев заражения, из них 27 583 человека скончались, а 892 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что АПЛ твердо намерена завершить прерванный сезон.

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Теги: Серхио Агуэро, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, коронавирус
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