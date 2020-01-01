Ньюкасл может одним из первых приступить к тренировкам
"Сороки" планируют возобновить тренировочный процесс на следующей неделе.
Ньюкасл Юнайтед может стать одним из первых клубов АПЛ, который приступит к полноценным тренировкам.
Читай также: Кубок английской Лиги в следующем сезоне могут отменить
По информации The Times, футболисты приступят к тренировочному процессу уже на следующей неделе. Клуб планирует возобновить занятия уже пятницу, 8 мая.
Руководство "сорок" уже связалось с некоторыми сотрудниками и попросило вернуться их на работу, чтобы команда начала подготовку к возобновлению прерванного сезона.
Отметим, что футболисты АПЛ будут обязаны носить маски во время тренировок.
Ранее сообщалось, что АПЛ твердо намерена завершить прерванный сезон.
Полная версия правил