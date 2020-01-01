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Ньюкасл может одним из первых приступить к тренировкам

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"Сороки" планируют возобновить тренировочный процесс на следующей неделе.
Ньюкасл может возобновить тренировки 8 мая
Ньюкасл может возобновить тренировки 8 мая
Getty Images

Ньюкасл Юнайтед может стать одним из первых клубов АПЛ, который приступит к полноценным тренировкам.

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По информации The Times, футболисты приступят к тренировочному процессу уже на следующей неделе. Клуб планирует возобновить занятия уже пятницу, 8 мая.

Руководство "сорок" уже связалось с некоторыми сотрудниками и попросило вернуться их на работу, чтобы команда начала подготовку к возобновлению прерванного сезона.

Отметим, что футболисты АПЛ будут обязаны носить маски во время тренировок.

Ранее сообщалось, что АПЛ твердо намерена завершить прерванный сезон.

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Теги: Ньюкасл, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, карантин
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