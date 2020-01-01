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Тренер Баварии полчаса общался с игроком Манчестер Сити о трансфере

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Лерой Сане может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.
Лерой Сане
Лерой Сане

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане в ближайшее трансферное окно может покинуть стан английского клуба.

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В трансфере 24-летнего полузащитника заинтересована Бавария. По информации Sport Bild, недавно состоялся разговор между футболистом и главным тренером мюнхенцев Хансом-Дитером Фликом. Телефонная беседа длилась полчаса.

Источник отмечает, что изначально Флик скептически относился к трансферу Сане, однако после встреч с руководством его позиция изменилась.

Ранее сообщалось, что Лерой Сане твердо намерен покинуть Манчестер Сити летом.

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Теги: Лерой Сане, Манчестер Сити, АПЛ, трансфер, Ханс-Дитер Флик, Бавария, Бундеслига, футбол
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