Тренер Баварии полчаса общался с игроком Манчестер Сити о трансфере

Лерой Сане может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане в ближайшее трансферное окно может покинуть стан английского клуба.

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В трансфере 24-летнего полузащитника заинтересована Бавария. По информации Sport Bild, недавно состоялся разговор между футболистом и главным тренером мюнхенцев Хансом-Дитером Фликом. Телефонная беседа длилась полчаса.

Источник отмечает, что изначально Флик скептически относился к трансферу Сане, однако после встреч с руководством его позиция изменилась.

Ранее сообщалось, что Лерой Сане твердо намерен покинуть Манчестер Сити летом.