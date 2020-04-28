Полузащитник Реала стал главной трансферной целью Эвертона

Хамес Родригес может перебраться в чемпионат Англии.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес стал главной трансферной целью английского Эвертона на ближайшее лето.

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По информации Mundo Deportivo, руководство "ирисок" уверено в успехе сделки, так как контракт Хамеса с Королевским клубом истекает уже в 2021 году. Сам Родригес не против вновь поработать с Карло Анчелотти.

Стоит отметить, что "сливочные" также не против продать Родригеса - он попал в список игроков, от которых клуб хочет избавиться в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Эвертон предложит 28-летнему футболисту четырехлетний контракт. Помимо "ирисок", в услугах Хамеса также заинтересованы Челси, Арсенал и Вулверхэмптон.

Ранее сообщалось, что агент Хамеса Родригеса ведет переговоры с Манчестер Юнайтед.