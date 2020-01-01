Стало известно, когда планируют возобновить сезон в АПЛ

Команды из Англии готовятся к возобновлению сезона в середине июня.

Команды английской Премьер-лиги все же планируют доиграть нынешний сезон.

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По информации Mirror, сезон могут возобновить 13 июня. Руководство клубов уже сообщило сотрудникам о возобновлении в эти даты, если правительство поддержит данное решение.

Отметим, что на данный момент в Великобритании зафиксировано более 162 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 21 745 человек умерли, а 813 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что АПЛ не намерена досрочно завершать сезон.