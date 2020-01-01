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Агент: Челси очень заинтересован в приобретении лидера Наполи

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Лондонский клуб может усилить линию атаки.
Дрис Мертенс
Дрис Мертенс
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в услугах футболиста Наполи Дриса Мертенса, об этом сообщил футбольный агент Винченцо Морабито.

“С самого начала Мертенс сказал, что хочет остаться в Наполи, но после его агент начал предлагать игрока различным зарубежным клубам. Это значит, что что-то изменилось между футболистом и клубом.

У меня есть такая информация, потому что я работал над делом Оливье Жиру, когда планировалось, что он покинет Челси в январе, а “синие“ заключат контракт с Мертенсом.

Но сейчас мы имеем, что Челси продлил контракт с Жиру в качестве меры предосторожности, но они все еще очень заинтересованы в Мертенсе. Вполне себе представляю его переход в Челси“, - приводит слова агента Football Italia.

Ранее сообщалось, что Барселона и Челси могут осуществить звездный обмен футболистами.

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Теги: Винченцо Морабито, Челси, Фрэнк Лэмпард, Дрис Мертенс, Наполи, футбол
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