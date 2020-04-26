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Экс-вратарь молодежной сборной Англии завершил карьеру в 24 года из-за критики

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Футболист не справился с давлением, которое на него оказывали, и с критикой, которой подвергали.
Тед Смит
Тед Смит
Getty Images

Бывший вратарь сборной Англии U-20 Тед Смит решил завершить профессиональную карьеру в 24-летнем возрасте из-за того, что не смог справиться с критикой фанатов и давлением, которое на него оказывалось.

“После матчей в раздевалке я сразу заходил в соцсети и читал комментарии людей. В большинстве своем там не было ничего, но после плохой игры я натыкался на 2-3 негативных комментария, и они застревали в моей голове.

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Это влияло на меня, весь мелкий негатив поглощал меня. Я удалил Twitter, иногда удалял Instagram, потому что зацикливался над тем, что читал. Нужно наслаждаться матчами, но я не мог. Я все попробовал, общался с психологами, но ничего не помогло.

В своей голове ты говоришь людям, что бросаешь работу, о которой мечтают все. Нужно быть достаточно храбрым, чтобы признать, что это не для тебя. Это касается и людей, не связанных с футболом. Может, моя история поможет им принять решение“, - цитирует Смита The Telegraph.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины Марко Девич объявил о завершении карьеры.

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Теги: Англия, завершение карьеры, футбол
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