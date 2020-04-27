Агуэро: Считаю себя одним из лучших нападающих мира

Аргентицец рассказал о своей сильной стороне как футболиста.

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал о своих сильных качествах, которые помогают ему быть одним из самых сильных нападающих в мире.

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"Считаю себя одним из лучших нападающих мира. Моя сильная сторона - умение извлекать пользу из пространства. Еще до того, как я определюсь со своими дальнейшими действиями, я ищу пенальти.

Я разбираюсь в одно-два касания и стараюсь быть сильным. В Премьер-лиге нельзя мыслить в пределах штрафной площади", - приводит слова аргентинца TyC Sports.

В нынешнем сезоне Агуэро отыграл 30 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро попал в сферу интересов испанских грандов.