Умер легендарный футболист Ливерпуля и Манчестер Сити

Майкл Робинсон ушел из жизни в 61-летнем возрасте.

Легендарный ирландский футболист Майкл Робинсон скончался в 61-летнем возрасте, сообщает официальный сайт Ливерпуля. О причинах смерти экс-игрока ничего неизвестно.

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Робинсон на протяжении своей карьеры успел сыграть за Престон Норт-Энд (1975-1979), Манчестер Сити (1979-1980), Брайтон (1980-1983), Ливерпуль (1983-1984), Куинз Парк Рейнджерс (1984-1986) и Осасуну (1986-1989), где завершил карьеру.

В стане "красных" Робинсон выиграл все своих трофея - чемпионат Англии, Кубок лиги и Кубок чемпионов. В составе сборной Ирландии футболист провел 26 матчей, отметившись 6 голами.

Ранее сообщалось, что умер легендарный экс-игрок и тренер Сент-Этьена Робер Эрбен.