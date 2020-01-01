Футболистов Арсенала не проверяли на коронавирус после того, как заболел Артета

Игроков отправили на карантин, но не стали проверять.

Полузащитник Арсенала Дани Себальос, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, рассказал, что после того, как наставник "канониров" Микель Артета заболел коронавирусом, футболистов клуба не тестировали на болезнь.

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"Однажды утром я проснулся и узнал, что у Артеты положительный тест на коронавирус. Тогда команду отправили на карантин. У некоторых игроков были симптомы, но никто нас не проверял.

Тяжело находится вдали от семьи. В Англии все строго - можно прогуляться по улице и позаниматься физическими упражнениями один раз в день", - цитирует Себальоса Evening Standard.

Отметим, что в Великобритании на данный момент зафиксировано более 158 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 21 157 человек скончались, а 809 - вылечились.

Ранее сообщалось, что Арсенал возобновит тренировки на клубной базе 27 апреля.