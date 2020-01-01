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Льорис: Работать с Моуринью - честь

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Француз признался, что многому научился от португальского специалиста.
Уго Льорис
Уго Льорис
Getty Images

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис прокомментировал работу с наставником команды Жозе Моуринью.

“Моуринью великолепный. Это личность. Если читать СМИ, то вы можете быть предвзятым, но, когда ты контактируешь и общаешься с ним каждый день - это привилегия и честь.

Он тренировал как много прекрасных команд, так и отличных игроков. У Моуринью огромный опыт и большое количество трофеев. Когда тебе выпадает шанс работать вместе с ним, ты можешь многому научиться“, - цитирует футболиста Eurosport.

Ранее сообщалось, что Моуринью получил выговор за нарушение правил карантина.

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Теги: футбол, Тоттенхэм, Уго Льорис, чемпионат Англии, АПЛ, Жозе Моуринью
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