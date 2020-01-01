Арсенал - фаворит в борьбе за Виллиана

Бразилец может остаться в Лондоне.

Футболист Челси Виллиан может остаться в Лондоне, несмотря на то, что у него летом заканчивается контракт с “пенсионерами“, об этом сообщает журналист ESPN Хорхе Никола.

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По информации источника, в услугах бразильца заинтересован Арсенал, который хотел бы подписать контракт с вингером.

Отмечается, что Виллиан не хочет покидать Лондон. Кроме того, у игрока есть желание перебраться в стан “канониров“ из-за того, что там выступают его соотечественники.

В текущем сезоне Виллиан провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль заинтересован в подписании бразильца.