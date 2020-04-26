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Я начал переживать: Виллиан рассказал о своей реакции на коронавирус у Хадсона-Одои

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В Челси был зафиксирован случай заболеванием COVID-19.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Футболист лондонского Челси Виллиан рассказал, что поддерживает свою форму на карантине, чтобы уверенно вернуться к тренировкам после возобновления турниров.

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“Самое главное - это здоровье всех футболистов. Люди должны понимать, что мы не супермены. Нам необходим отдых и здоровье. Я тренируюсь дома, стараюсь использовать домашние принадлежности, чтобы держать себя в форме. Когда вернется чемпионат, я обязан быть в хорошей форме“, - заявил Виллиан.

Бразильский футболист рассказал о своей реакции, когда узнал, что у Каллума Хадсона-Одои обнаружен коронавирус.

“Это было большим удивлением. За несколько дней до этого мы здоровались в раздевалке, обнимались. Слава богу, что никто не заразился. Паники не было, но начал переживать“, - рассказал футболист в программе Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Эвертон оштрафует игрока, устроившего вечеринку с моделями во время карантина.

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Теги: Виллиан, Каллум Хадсон-Одои, Челси, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, коронавирус
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