Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эвертон оштрафует игрока, устроившего вечеринку с моделями во время карантина

Комментариев: 0
Мойзе Кин обязан будет выплатить более 100 тысяч фунтов за свой проступок.
Мойзе Кин
Мойзе Кин
Getty Images

Форвард Эвертона Мойзе Кин получит штраф от "ирисок" за то, что нарушил карантин и устроил вечеринку с моделями.

Читай также: Модрича едва не оштрафовали из-за сына, нарушившего карантин

Как сообщает Daily Mail, 20-летний футболист будет оштрафован на более чем 100 тысяч фунтов стерлингов (около 114 тысяч евро). Примечательно, что эту сумму итальянец зарабатывает в Эвертона за две недели.

Отметим, что в текущем сезоне Кин отыграл 22 матча в АПЛ, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что четыре игрока Арсенала были пойманы за нарушением карантина.

Поделись:
Теги: Мойзе Кин, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, карантин, коронавирус, штраф
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь