Эвертон оштрафует игрока, устроившего вечеринку с моделями во время карантина
Мойзе Кин обязан будет выплатить более 100 тысяч фунтов за свой проступок.
Форвард Эвертона Мойзе Кин получит штраф от "ирисок" за то, что нарушил карантин и устроил вечеринку с моделями.
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Как сообщает Daily Mail, 20-летний футболист будет оштрафован на более чем 100 тысяч фунтов стерлингов (около 114 тысяч евро). Примечательно, что эту сумму итальянец зарабатывает в Эвертона за две недели.
Отметим, что в текущем сезоне Кин отыграл 22 матча в АПЛ, забив один гол и отдав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что четыре игрока Арсенала были пойманы за нарушением карантина.
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