Арсенал возобновит тренировки на клубной базе 27 апреля

Игроки будут тренироваться индивидуально.

Лондонский Арсенал возобновит тренировки на клубной базе в понедельник, 27 апреля.

Как сообщает ВВС, футболисты будут заниматься на поле индивидуально, а помещения на базе будут закрыты для посещения.

Читай также: Озил - один из трех игроков Арсенала, отказавшийся от снижения зарплаты

Отмечается, что групповые тренировки будут возможны только после того, как британское правительство издаст соответствующее распоряжение. На данный момент по правилам карантина нельзя заниматься спортом на расстоянии друг от друга менее 2-х метров.

Ранее сообщалось, что четырех игроков Арсенала поймали за нарушением карантина.