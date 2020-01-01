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Арсенал возобновит тренировки на клубной базе 27 апреля

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Игроки будут тренироваться индивидуально.
Арсенал возобновит тренировки
Арсенал возобновит тренировки
Getty Images

Лондонский Арсенал возобновит тренировки на клубной базе в понедельник, 27 апреля.

Как сообщает ВВС, футболисты будут заниматься на поле индивидуально, а помещения на базе будут закрыты для посещения.

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Отмечается, что групповые тренировки будут возможны только после того, как британское правительство издаст соответствующее распоряжение. На данный момент по правилам карантина нельзя заниматься спортом на расстоянии друг от друга менее 2-х метров.

Ранее сообщалось, что четырех игроков Арсенала поймали за нарушением карантина.

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Теги: Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, коронавирус, карантин, футбол
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