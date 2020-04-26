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Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с моделями

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Эвертон уже отреагировал на скандальный инцидент.

Мойзе Кин
Мойзе Кин
Getty Images

Форвард Эвертона Мойзе Кин устроил вечеринку с моделями во время карантина. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, футболист пригласил друзей и моделей в свой квартиру, которая находится в Чешире. В Сеть попали фото из Snapchat с подписью “Очистка от карантина“.

На них видно, что девушки танцуют и трогают за промежности мужчин.

Mercury

Вечеринка была дикой и продолжалась до раннего утра. Звездам АПЛ платят огромные зарплаты за то, что они не работают. Это должно разозлить людей, которые потеряли работу или которым уменшили зарплату. Они думают, что они выше правил“, - утверждает источник, близкий к итальянцу.

Mercury

Реакция клуба не заставила себя долго ждать:

“Эвертон шокирован новостью о том, что игрок первой команды нарушил правительственные предписания и политику клуба в отношении ситуации с коронавирусом. Клуб крайне разочарован поведением футболиста и считает его недопустимым“, - цитирует заявление клуба Sky Sports.

Ранее сообщалось, что капитан Астон Виллы призвал всех оставаться дома, а потом разбил Range Rover после вечеринки.

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Теги: футбол, Эвертон, чемпионат Англии, АПЛ, Мойзе Кин
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