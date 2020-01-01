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Легенда МЮ: На месте игроков я бы не соглашался на снижение зарплат

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Рой Кин считает, что не нужно давить на футболистов.
Рой Кин
Рой Кин
Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин высказался о снижении зарплат в контексте пандемии коронавируса.

“Если бы я сейчас играл за топ-клуб, то ни о каком снижении я бы даже не говорил с руководством. Понимаю, что на игроков давят, но то, как я трачу свои деньги никого не касается.

Если футболист сам хочет - пусть отдает на благотворительность по своему желанию. Я не считаю, что клубы должны давить на игроков и забирать деньги.

И когда миллиардеры, которые владеют клубами, хотят сократить зарплаты, то нужно говорить - нет, уважайте подписанный контракт“, - цитирует Кина Sky Sports.

Ранее Рой Кин высказался об игре Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Рой Кин, чемпионат Англии, АПЛ, Манчестер Юнайтед
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