Агент Тете подтвердил интерес английских клубов к игроку
Бразилец может перебраться в чемпионат Англии.
Агент полузащитника Шахтера Тете Пабло Буэно в комментарии журналисту Рафаэлю Пфайфферу подтвердил информацию об интересе к его подопечному со стороны Ньюкасла и Лестера.
Отмечается, что руководство “горняков“ не отпустит бразильца в Англию менее чем за 70 миллионов евро.
Empresário de Tetê, Pablo Bueno, confirmou o interesse do futebol inglês no ex-jogador do Grêmio e reafirmou que o Shakhtar não libera por menos de 70 milhões de euros. Newcastle e Leicester demonstraram interesse em Tetê. @FutebolGuaiba— Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) April 24, 2020
В текущем сезоне Тете провел 26 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
Ранее бразилец назвал клубы, в которых мечтает продолжить карьеру.
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