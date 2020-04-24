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Агент Тете подтвердил интерес английских клубов к игроку

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Бразилец может перебраться в чемпионат Англии.
Тете
Тете
ФК Шахтер Донецк

Агент полузащитника Шахтера Тете Пабло Буэно в комментарии журналисту Рафаэлю Пфайфферу подтвердил информацию об интересе к его подопечному со стороны Ньюкасла и Лестера.

Отмечается, что руководство “горняков“ не отпустит бразильца в Англию менее чем за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Тете провел 26 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее бразилец назвал клубы, в которых мечтает продолжить карьеру.

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Теги: футбол, Тете, чемпионат Англии, АПЛ, Ньюкасл, Лестер
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