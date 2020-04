Агент Тете подтвердил интерес английских клубов к игроку

Агент полузащитника Шахтера Тете Пабло Буэно в комментарии журналисту Рафаэлю Пфайфферу подтвердил информацию об интересе к его подопечному со стороны Ньюкасла и Лестера.

Отмечается, что руководство “горняков“ не отпустит бразильца в Англию менее чем за 70 миллионов евро.

