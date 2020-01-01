Легенда МЮ критично высказался о возможном приобретении Санчо

Специалист просит не восхвалять юного англичанина.

Легенда Манчестер Юнайтед поделился мнением о возможном трансфере Джейдона Санчо в стан “красных дьяволов“.

Читай также: Манчестер Юнайтед готов расстаться с правым защитником

“Я считаю, что Санчо на данный момент… Нас немного заносит. Мне кажется, у нас потрясающая группа молодых английских игроков. Но нам нельзя забывать и о существовании других футболистов: бразильцев, аргентинцев, немцев, бельгийцев. Мы не одни в мире.

У нас в Англии было золотое поколение с Бекхэмом, Джеррардом, Лэмпардом, Руни. А у бразильцев были Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо. Это что тогда? Платиновое поколение?

В других стран есть свои звезды. У Аргентины есть Агуэро, Игуаин, Месси, Ди Мария. Насколько они хороши по сравнению с Санчо? Сейчас он и близко не стоит с ними“, - заявил Невилл в эфире Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед.