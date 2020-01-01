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Легенда МЮ критично высказался о возможном приобретении Санчо

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Специалист просит не восхвалять юного англичанина.
Гари Невилл
Гари Невилл
Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед поделился мнением о возможном трансфере Джейдона Санчо в стан “красных дьяволов“.

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“Я считаю, что Санчо на данный момент… Нас немного заносит. Мне кажется, у нас потрясающая группа молодых английских игроков. Но нам нельзя забывать и о существовании других футболистов: бразильцев, аргентинцев, немцев, бельгийцев. Мы не одни в мире.

У нас в Англии было золотое поколение с Бекхэмом, Джеррардом, Лэмпардом, Руни. А у бразильцев были Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо. Это что тогда? Платиновое поколение?

В других стран есть свои звезды. У Аргентины есть Агуэро, Игуаин, Месси, Ди Мария. Насколько они хороши по сравнению с Санчо? Сейчас он и близко не стоит с ними“, - заявил Невилл в эфире Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед.

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Теги: Гари Невилл, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, Джейдон Санчо, Боруссия Дортмунд, футбол
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