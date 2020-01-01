Рой Кин: Манчестер Юнайтед далеко позади МС и Ливерпуля

Специалист считает, что "красные дьяволы" постепенно возвращаются.

Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин поделился мнением о прогрессе “красных дьяволов“ в последнее время.

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“После последних матчей МЮ у меня остались приятные впечатления. Важно не забывать, что скоро может вернуться Поль Погба, а Маркус Рэшфорд - восстановиться к концовке сезона, что станет усилением для команды.

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Но у Манчестер Юнайтед долгий путь, они сильно позади Манчестер Сити и Ливерпуля. Сейчас все, конечно, гораздо лучше, чем 6-12 месяцев назад, новички команды освоились и будут только прибавлять.

Если сезон удастся завершить, а МЮ выдаст успешную концовку чемпионата и подпишет одного-двух хороших новичков летом, то это станет большим шагом в плане восстановления, но все равно еще есть куда расти“, - приводит слова специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед.