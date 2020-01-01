Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рой Кин: Манчестер Юнайтед далеко позади МС и Ливерпуля

Комментариев: 0
Специалист считает, что "красные дьяволы" постепенно возвращаются.
Рой Кин
Рой Кин
Getty Images

Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин поделился мнением о прогрессе “красных дьяволов“ в последнее время.

Читай также: Мата назвал самого недооцененного футболиста Манчестер Юнайтед

“После последних матчей МЮ у меня остались приятные впечатления. Важно не забывать, что скоро может вернуться Поль Погба, а Маркус Рэшфорд - восстановиться к концовке сезона, что станет усилением для команды.

Читай также: Погба: Фергюсон разбил мне сердце

Но у Манчестер Юнайтед долгий путь, они сильно позади Манчестер Сити и Ливерпуля. Сейчас все, конечно, гораздо лучше, чем 6-12 месяцев назад, новички команды освоились и будут только прибавлять.

Если сезон удастся завершить, а МЮ выдаст успешную концовку чемпионата и подпишет одного-двух хороших новичков летом, то это станет большим шагом в плане восстановления, но все равно еще есть куда расти“, - приводит слова специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед.

Поделись:
Теги: Рой Кин, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь