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Де Брюйне назвал своего одноклубника мечты

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Бельгиец выделил игру Криштиану Роналду и Тьерри Анри.
Кевин де Брюйне
Кевин де Брюйне
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал о футболистах, с которыми бы хотел поиграть в одной команде.

“Одноклубник мечты? Кто-то вроде Тьерри Анри или Криштиану Роналду. Полузащита может обладать хорошими исполнителями, но нападающие - главные фигуры моего стиля игры. Я бы выбрал Роналду или Анри.

Я бы делал навесы на Роналду через все поле, а он бы их принимал на высоте трех метров. Количество моих ассистов было бы нереальным“, - цитирует футболиста Bild.

Ранее Кевин де Брюйне признался, что скучает по футболу.

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Теги: футбол, Кевин Де Брюйне, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии
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