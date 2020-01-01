Де Брюйне назвал своего одноклубника мечты

Бельгиец выделил игру Криштиану Роналду и Тьерри Анри.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал о футболистах, с которыми бы хотел поиграть в одной команде.

“Одноклубник мечты? Кто-то вроде Тьерри Анри или Криштиану Роналду. Полузащита может обладать хорошими исполнителями, но нападающие - главные фигуры моего стиля игры. Я бы выбрал Роналду или Анри.

Я бы делал навесы на Роналду через все поле, а он бы их принимал на высоте трех метров. Количество моих ассистов было бы нереальным“, - цитирует футболиста Bild.

Ранее Кевин де Брюйне признался, что скучает по футболу.