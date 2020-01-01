Манчестер Юнайтед готов расстаться с правым защитником
"Красные дьяволы" выставили ценник на футболиста.
Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение расстаться с Диогу Далотом в летнее трансферное окно, об этом сообщает Daily Mail.
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Как утверждает источник, “красные дьяволы“ выставили игрока на продажу, ведь он не сумел закрепиться в составе клуба. Боссы МЮ требуют за Далота 35 миллионов евро.
Напомним, что Далот присоединился к английскому клубу в 2018 году из португальского Порту за 18 миллионов, но не сумел стать ключевым футболистом команды.
В текущем сезоне Диогу провел семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться голевыми действиями.
Ранее сообщалось, что Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед.
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