Манчестер Юнайтед готов расстаться с правым защитником

"Красные дьяволы" выставили ценник на футболиста.

Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение расстаться с Диогу Далотом в летнее трансферное окно, об этом сообщает Daily Mail.

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Как утверждает источник, “красные дьяволы“ выставили игрока на продажу, ведь он не сумел закрепиться в составе клуба. Боссы МЮ требуют за Далота 35 миллионов евро.

Напомним, что Далот присоединился к английскому клубу в 2018 году из португальского Порту за 18 миллионов, но не сумел стать ключевым футболистом команды.

В текущем сезоне Диогу провел семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед.