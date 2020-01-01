Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Юнайтед готов расстаться с правым защитником

Комментариев: 0
"Красные дьяволы" выставили ценник на футболиста.
Диогу Далот
Диогу Далот
Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение расстаться с Диогу Далотом в летнее трансферное окно, об этом сообщает Daily Mail.

Читай также: Агент Хамеса ведет переговоры с Манчестер Юнайтед

Как утверждает источник, “красные дьяволы“ выставили игрока на продажу, ведь он не сумел закрепиться в составе клуба. Боссы МЮ требуют за Далота 35 миллионов евро. 

Напомним, что Далот присоединился к английскому клубу в 2018 году из португальского Порту за 18 миллионов, но не сумел стать ключевым футболистом команды.

В текущем сезоне Диогу провел семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед.

Поделись:
Теги: Диогу Далот, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь