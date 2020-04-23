Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Варди вместе с членами семьи перекрасили волосы в клубный цвет Лестера

Комментариев: 0
Форвард "лис" засветился в новом имидже, выполняя условия челленджа.
Джейми Варди
Джейми Варди
Getty Images

Нападающий Лестера Джейми Варди шокировал своих поклонников неожиданной сменой имиджа.

Читай также: Футболист Атлетико побрился налысо, чтобы поддержать больную раком маму

Футболист вместе с другими членами своей семьи перекрасили волосы в синий цвет - клубный цвет Лестера. В таком образе они приняли участие в челлендже Big night spin.

По правилам челленджа нужно 10 раз покрутиться вокруг мяча, после чего нанести удар по воротам. Видео Варди опубликовал на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🥴😂⚽️ #BigNightSpin #TheBigNightIn

Публикация от Jamie Vardy (@vardy7)

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм поразил фанатов новым имиджем.

Поделись:
Теги: Джейми Варди, Лестер, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, имидж, челлендж
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь