Варди вместе с членами семьи перекрасили волосы в клубный цвет Лестера

Форвард "лис" засветился в новом имидже, выполняя условия челленджа.

Нападающий Лестера Джейми Варди шокировал своих поклонников неожиданной сменой имиджа.

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Футболист вместе с другими членами своей семьи перекрасили волосы в синий цвет - клубный цвет Лестера. В таком образе они приняли участие в челлендже Big night spin.

По правилам челленджа нужно 10 раз покрутиться вокруг мяча, после чего нанести удар по воротам. Видео Варди опубликовал на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм поразил фанатов новым имиджем.