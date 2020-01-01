Лидер Шахтера может перебраться в АПЛ

Два английских клуба заинтересованы в трансфере бразильца.

Футболист Шахтера Тете может покинуть донецкий клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Globoesporte.

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По информации источника, в услугах бразильского вингера заинтересованы Ньюкасл и Лестер. Представители английских команд уже связались с руководством Шахтера, чтобы узнать трансферную стоимость игрока.

Отмечается, что донецкий клуб готов расстаться с Тете за 70 миллионов евро. Кроме этого, Милан и Рома связывались с Шахтером, чтобы выяснить возможность приобретения бразильца.

В текущем сезоне Тете провел 26 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее бразилец назвал клубы, в которых мечтает продолжить карьеру.