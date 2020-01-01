"Дерби насеста": история взаимоотношений Ливерпуля и МЮ, в которую вмешался Гвардиола

СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории Красных.

Противостояние Ливерпуля и Манчестер Юнайтед можно смело называть одним из самых популярных в мире. Его даже называют "Северо-западным дерби", пусть команды и представляют разные города. Впрочем, в последнее время значение слова "дерби" выглядит довольно расплывчато и уже не обозначает соперничество команд из одного города. Хотя мерсисайдцы и манкунианцы находятся по соседству. Расстояние между городами составляет всего 49 километров.

Эти города соперничали давно, еще до появления клубов в конце XIX века. Они являются крупнейшими городами своего региона. Манчестер является индустриальным "сердцем" Англии и даже стал центром промышленной революции, когда производство переходило от ручного к машинно-фабричному. Ливерпуль же был главным портом Англии, в который заходили корабли из Америки и стран Европы.

После прорытия Манчестерского канала в обход Ливерпуля в 1894 году количество рабочих мест в порту снизилась, что вылилось в кризис и еще более принципиальное соперничество между городами. Это отразилось и на командах, которые стали принципиальными соперниками с первых же дней основания.

Что интересно, соперничества Эвертона и Манчестер Сити это не касалось. "Синие" команды были менее успешными и имели куда менее вместительные стадионы. У Ливерпуля было свое внутригородское дерби с "ирисками", у МЮ - свое "манкунианское". Однако до принципиальности междугороднего сражения лучших команд города им было далеко.

В разные периоды существования каждая команда успела почувствовать себя гегемоном местного футбола. До Второй мировой войны Ливерпуль выступал чуть лучше, после нее - МЮ сократил отставание от мерсисайдцев по титулам. Это было связано с приходом на тренерский мостик Мэтта Басби, который, к слову, до этого поиграл за Ливерпуль.

За это время клуб успел пережить и Мюнхенскую трагедию в 1958 году, и ряд чемпионств в стране, и падение Ливерпуля во Второй дивизион и триумф в КЕЧ в 1968 году.

Ситуация поменялась в 70-80-е года, когда Ливерпуль захватил господство в английском футболе. За это время команда под руководством Билла Шенкли, Боба Пейсли, Джо Фэгана и Кенни Далглиша завоевала 11 чемпионств, 5 Кубков Англии, 4 Кубка европейских чемпионов, а также два Кубка и один Суперкубок УЕФА.

Знаменитая "Boot Room", основанная Биллом Шенкли, давала результат независимо от того, кто был у руля команды. Когда Ливерпуль добыл трофей в 1990 году и довел показатель по триумфам в чемпионате до 18-ти, МЮ оставалось лишь завистливо смотреть снизу на мерсисайдцев и ожидать лучших времен. У "красных дьяволов" таких титулов было всего семь…

Однако на Олд Траффорд оказалась та самая личность, которая ознаменовала воскрешение Юнайтед и изменение в расстановке сил в Англии. Алекс Фергюсон долго запрягал в МЮ, но результат оказался невероятным.

Успехи манкунианцев наложились и на спад в Ливерпуле. После триумфа в 1990 году и ухода Далглиша год спустя на Энфилде не оказалось наследника Короля Кенни, который бы продолжил дело великих тренеров. Именно момент ухода Далглиша фанаты и называют датой смерти "Boot Room".

После образования АПЛ в 1992 году Манчестер Юнайтед выигрывал трофей за трофеем и к началу 00-х подобрался к Ливерпулю на расстояние пяти чемпионских титулов. Да, болельщики определяли лучшего в принципиальном противостоянии именно с помощью количества чемпионств.

Европейские успехи мерсисайдцев и "красных дьяволов" были престижны, приятны, но все равно второстепенны. Не изменили отношения болельщиков ни триумф МЮ над Баварией в финале ЛЧ-1999 (два гола в компенсированное время), ни сумасшедшее "Стамбульское чудо" в финале ЛЧ-2005, когда Ливерпуль отыгрался со счета 0:3 и выиграл серию пенальти.

В 2002 году Алекс Фергюсон произнес свою знаменитую фразу, которая показала, что его главной целью на Олд Траффорд является опережение Ливерпуля по количеству чемпионских титулов. Когда его спросили о борьбе за чемпионство-2002/03 с Арсеналом, шотландец красноречиво ответил:

"Моя самая большая проблема - это не то, что происходит в данный момент. Моим главным вызовом было сбросить Ливерпуль с их гребаного насеста. Так можете и напечатать".

Постепенно обе команды выбились в список самых титулованных клубов Англии, оставив лондонские Арсенал, Челси и Тоттенхэм далеко позади. Принципиальность противостояния притягивала не только лучших футболистов страны, но и инвесторов, которые был неравнодушными к "Северо-западному дерби".

В 00-е годы Ливерпуль воспрянул и даже выиграл Лигу чемпионов с Кубком УЕФА. Однако на внутренней арене мерсисайдцы ограничивались лишь внутренними трофеями. Даже успехи Арсена Венгера с Арсеналом и Жозе Моуриньо с Челси не могли помешать великому шотландцу добраться до своей цели.

Случилось это в сезоне-2008/09, когда Манчестер Юнайтед впервые за долгое время вел борьбу за чемпионство именно с Ливерпулем. Команда Рафаэля Бенитеса довольно уверенно шла по сезону и потерпела лишь два поражения. Более того, в очных битвах с "красными дьяволами" команда испанца праздновала две победы. Особенно ярким вышел триумф в марте 2009 года на Олд Траффорд, когда мерсисайдцы пропустили первыми (от Роналду с пенальти), но в ответ вколотили в ворота ван дер Сара 4 гола.

Впрочем, команда Бенитеса немало очков потеряла в играх с середняками турнирной таблицы, что стоило в итоге ей чемпионства. Именно таким образом МЮ опередил соперника на четыре очка и заработал свой 18 титул лучшей команды Англии, разделив "насест" с мерсисайдцами.

После этого Ливерпуль впал в очередной кризис, связанный с уход Рафы Бенитеса и спасением американскими бизнесменами от банкротства. Ну а Манчестер Юнайтед был как раз на пике, завоевав еще два чемпионства в следующие 4 года. Что интересно, за это же время команда Фергюсона дважды вышла в финал Лиги чемпионов.

Какими бы ни были результаты команд, болельщики всегда с ненавистью относились друг к другу. Оба клуба имеют самую крупную в Англии фанатскую базу и являются самыми популярными командами с Туманного Альбиона во всем мире.

Кроме того, среди игроков нередко проскакивали враждебные ноты. Уэйн Руни, Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Гари Невилл неоднократно заявляли о неприязни к принципиальному сопернику. А расистский скандал между Луисом Суаресом и Патрисом Эвра в 2011 году еще больше накалил атмосферу между командами.

Ну а легендарная фраза Робина ван Перси в адрес Стивена Джеррарда: "Где твоя медаль АПЛ?" и вовсе навсегда вошла в историю футбола. Принципиальность подчеркивал еще и тот факт, что за всю историю команды осуществили только 9 прямых трансферов. Причем, последний (Фил Чиснел из МЮ в Ливерпуль) был осуществлен аж в 1964 году!

После ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году болельщики мерсисайдцев ожидали резкое падение "красных дьяволов". Так и произошло. Более того, в следующем же сезоне Ливерпуль под руководством Брендана Роджерса вновь вернулся в чемпионскую гонку и был близок к тому, чтобы сменить уже поднадоевшую цифру "18" в графе чемпионств. Тем не менее, пусть МЮ не мог (и до сих пор не может) навязать прямую конкуренцию Ливерпулю, для мерсисайдцев появился новый камень преткновения. Тоже манкунианского происхождения.

Покупка Манчестер Сити арабскими инвесторами образовала в АПЛ новую силу, которой почти не было равных в прошлом десятилетии на Туманном Альбионе. Свое первое с 1968 года чемпионство Сити выиграли уже в 2012 году.

Это был тот самый сезон, когда за "золото" боролись манкунианские команды. Судьба титула решилась в последнем туре, когда команда Роберто Манчини в игре с КПР сумел отыграться со счета 1:2 и забить два гола в компенсированное время. Ну а через два года "горожане" уже под руководством Мануэля Пеллегрини сумели не пустить к трофею Ливерпуль. Именно с того момента началась новая глава в "дерби городов".

Безусловно, Манчестер Юнайтед остается главным раздражителем для болельщиков "красных" и по сей день. Даже несмотря на серьезный спад, который не позволял "дьяволам" бороться за трофей после ухода Фергюсона.

Правда, за это время команды успели открыть для себя историю еврокубковых дерби. В сезоне-2015/16 Ливерпуль и МЮ впервые встретились на евроарене друг с другом. Правда, тот факт, что случилось это в 1/8 финала Лиги Европы, сыграл свою роль на отношении болельщиков к битве. Ливерпуль тогда вышел победителем (2:0; 1:1) и даже дошел до финала, который, впрочем, проиграл Севилье (1:3).

Последние сезоны АПЛ были пронизаны принципиальностью противостояния именно Ливерпуля и Манчестер Сити. Правда, проявлялась она явно не на трибунах. Сражения стали таковыми в основном благодаря тренерам команд. В сезоне-2013/14 "практически чемпионский" Ливерпуль создал Брендан Роджерс и без него команда бы не претендовала на трофей до последнего тура.

Ну а с приездом в Англию Клоппа и Гвардиолы противостояние не оставило равнодушным ни одного стороннего фаната. Тренеры до этого активно соперничали в Бундеслиге и герр Юрген у руля дортмундской Боруссии немало досаждал Пепу, который руководил местным гегемоном Баварией.

Именно противостояние Клоппа и Гвардиолы преподнесло фанатам новую версию "Северо-западного дерби", оригинал которого пока теряет свою привлекательность ввиду нестабильности Юнайтед.

Впрочем, одна константа остается неизменной. Если на евроарене Юрген оказывается успешнее, то во внутренних соревнованиях Сити явно доминирует. Так было в сезоне-2017/18, когда Ливерпуль дошел до киевского финала, но занял лишь 4 место в чемпионате. Так случилось и в прошлом году.

Обе команды показали сумасшедшие результаты, набрав почти по 100 очков каждая. Тем не менее, Сити выдал неподражаемый второй круг, в котором добыл 18 побед в 19 играх. Несмотря на не менее уверенный ход мерсисайдцев, Ливерпуль вновь отстал от "горожан". Зато вновь нашел утешение в Европе, выиграв свой шестой Кубок чемпионов.

Этот сезон должен был разрушить эти блоки, однако пауза, вызванная из-за коронавируса, не дает возможности делать какие-либо выводы. Хотя, по сути, "красные" настолько уверенно прошли этот сезон, что никто даже не пытался поставить под сомнение их превосходство в АПЛ.

Как бы ни сложился этот сезон, Ливерпуль уже превзошел Манчестер Сити и в АПЛ. 25 очков отрыва - явное тому подтверждение. Тот факт, что мерсисайдцев короновали еще в феврале - яркий факт того, что "красные" смогли сломать традиции нового "Северо-западного дерби", которое зародилось лишь 7-8 лет назад. И все же, Клопп сейчас может сказать примерно ту же фразу, которую в 2002 году произнес Фергюсон.

Теперь уже Ливерпуль близок к тому, чтобы сбросить МЮ с "гребанного насеста". Пока тяжело представить, что в ближайшие 2-3 сезона "красные дьяволы" будут бороться за чемпионство.

Тем временем, если все же сезон будет доигран, Ливерпуль выиграет 19-й чемпионский титул и уже следующим таким "золотом" сможет поравняться с МЮ. Это наверняка помогло бы восстановить то самое бескомпромиссное противостояние, по которому так скучают на Энфилде и Олд Траффорде.

Впрочем, пока же это лишь мечты мерсисайдских фанатов, которые, наверное, ненавидят пандемию больше всех в футбольном мире.

Анатолий Дерека