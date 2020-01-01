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Терри: Когда Моуринью уволили из Челси, мы все плакали

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Экс-капитан "синих" рассказал, что футболисты пытались отговорить руководство клуба от увольнения специалиста.
Джон Терри и Жозе Моуринью
Джон Терри и Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший капитан Челси Джон Терри признался, что команда тяжело пережила увольнение Жозу Моуринью после неудачного старта в сезоне-2007/08.

"Мы все плакали. В тот время слухи витали в воздухе, мы выступали не лучшим образом в чемпионате... А потом Моуринью подошел к нам и сказал: "Все, меня уволили". Жозе повернулся и обнял каждого из нас.

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Мы, взрослые мужики, плакали навзрыд. Мы думали: "А что теперь будет с нами". Для нас Жозе был как отец, он наставлял нам. Мы даже ходили к руководству, просили оставить Моуринью. Мы говорили, что он лучший, с кем мы работали, но решение было принято.

Моуринью подталкивал нас к пределу возможностей, он был очень требовательным. Ты начинаешь понимать, зачем он делал те или иные вещи только тогда, когда завершает карьеру", - приводит слова Терри Sky Sports.

Ранее Джон Терри показал боксерский поединок между Диего Костой и массажистом Челси.

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Теги: Джон Терри, Жозе Моуринью, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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