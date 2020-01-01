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Зинченко: Жду Малиновского в Манчестер Сити

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Украинский футболист заменит Давида Сильву.
Александр Зинченко и Руслан Малиновский
Александр Зинченко и Руслан Малиновский
УАФ

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко заявил, что ждет Руслана Малиновского в составе “горожан“.

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“Я вообще жду Руслана в Сити на место Давида Сильвы. У Малиновского есть все качества, чтобы выступать в разных лигах мира.

Я многих иностранцев видел в своей жизни, но украинцы отличаются характером. Нас куда ни кинь - мы отовсюду выберемся. Я бы посмотрел, как бы иностранцы развивались в тех условиях, в которых росли мы“, - цитирует Зинченко УАФ.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в клуб Ярмоленко.

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Теги: Александр Зинченко, Давид Сильва, Манчестер Сити, АПЛ, Аталанта, Руслан Малиновский, футбол
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