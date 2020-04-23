Бывший игрок Ливерпуля победил рак мозга

Футболист боролся с болезнью шесть месяцев.

Экс-футболист Ливерпуля Доминик Маттео заявил, что ему удалось выздороветь после длительной болезни.

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Доминик в Instagram опубликовал запись, на которой рассказал, что он вылечился от рака мозга.

“Недавно мне поступил звонок. Я молился о таком звонке. На снимке моего мозга все чисто. Спустя шесть месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я абсолютно здоров!

Сейчас я не могу поверить. Госпиталь LGI и St James в Лидсе спас мне жизнь. Врачи отработали невероятно. Моя благодарность всегда будет недостаточной“, - написал Маттео в Instagram.

Напомним, что Маттео выступал за Ливерпуль с 1992 по 2000 год. В последние время он работал комментатором на клубном канале “красных“.

Ранее сообщалось, что чемпион мира скончался от коронавируса.