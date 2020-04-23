Бывший игрок Ливерпуля победил рак мозга
Экс-футболист Ливерпуля Доминик Маттео заявил, что ему удалось выздороветь после длительной болезни.
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Доминик в Instagram опубликовал запись, на которой рассказал, что он вылечился от рака мозга.
“Недавно мне поступил звонок. Я молился о таком звонке. На снимке моего мозга все чисто. Спустя шесть месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я абсолютно здоров!
Сейчас я не могу поверить. Госпиталь LGI и St James в Лидсе спас мне жизнь. Врачи отработали невероятно. Моя благодарность всегда будет недостаточной“, - написал Маттео в Instagram.
Yesterday I got THE phone call, the one I’ve been praying for... my brain scan is clear. After 6 months of fear pain rehab surgery and treatment. I’m healthy! It feels unreal! The LGI and St James hospital in Leeds saved my life. They were simply incredible. Thankyou will never be enough!
Напомним, что Маттео выступал за Ливерпуль с 1992 по 2000 год. В последние время он работал комментатором на клубном канале “красных“.
Ранее сообщалось, что чемпион мира скончался от коронавируса.
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