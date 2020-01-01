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Ливерпуль намерен подписать вингера Челси

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"Красные" хотят усилить линию атаки.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Футболист Челси Виллиан в следующем сезоне может стать игроком Ливерпуля, об этом сообщает Diario Sport.

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По информации источника, “мерсисайдцы“ намерены воспользоваться тем, что у бразильца заканчивается контракт по окончанию сезона, а игрок не может договориться с руководством Челси о продлении соглашения.

Боссы Ливерпуля уже сделали Виллиану предложение, так что теперь все будет зависит от самого футболиста. Отметим, что по регламенту бразилец уже может подписать предварительное соглашение с другим клубом.

В текущем сезоне Виллиан провел 31 матч за Челси, в которых забил семь голов и отдал шесть голевых передач.

Напомним, что Виллиан вошел в топ-5 лучших бразильцев АПЛ.

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Теги: Виллиан, Челси, Ливерпуль, футбол, АПЛ, чемпионат Англии
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