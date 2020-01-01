"Я ****** его мать": экс-игрок Ливерпуля рассказал о конфликте Джеррарда и Диуфа

Стали известны яркие подробности конфликта.

Экс-футболист Ливерпуля Флоран Синама-Понголь рассказал о конфликте, который произошел между Стивеном Джеррардом и Эль-Хаджи Диуфом.

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“Все случилось в раздевалке, в перерыве предсезонного матча. Диуф и Джеррард подрались. Я был в полном шоке. Вы только представьте себе: молодые футболисты видят это и думают, что профессионалы так могут себя вести на таком уровне? Во время перерыва в раздевалке Стивен говорит ему: “Ты должен пасовать“, после чего Диуф просто взорвался.

Эль-Хаджи почти не знал английского языка. Джеррард зашел и стал оскорблять Диуфа: “Эй, ты, урод“. А Диуф не мог ему ответить, поэтому он встретил одного из тренеров, Жерар Улье, и сказал: “Передай ему, что я [поимею] его маму“, - приводит слова Синама-Понголя Goal.com.

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