Четыре игрока Арсенала были пойманы за нарушением карантина

Футболистам сделали выговор и могут выписать штраф.

Четыре игрока лондонского Арсенала угодили в неприятности, нарушив правила карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

Как сообщает Sky Sports, на нарушении карантина были пойманы защитник Давид Луис, хавбек Гранит Джака, нападающие Александр Ляказетт и Николя Пепе.

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Луис и Джака встретились в лондонском парке, Ляказетта сфотографировали во время разговора с сотрудником дорожной службы, а Пепе поймали за игрой в футбол с друзьями.

Отмечается, что руководство клуба провело с нарушителями беседу и вынесло выговор, а также могут выписать футболистам штраф.

Ранее сообщалось, что главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью получил выговор за нарушение карантина.