Четыре игрока Арсенала были пойманы за нарушением карантина
Футболистам сделали выговор и могут выписать штраф.
Четыре игрока лондонского Арсенала угодили в неприятности, нарушив правила карантина, введенного из-за распространения коронавируса.
Как сообщает Sky Sports, на нарушении карантина были пойманы защитник Давид Луис, хавбек Гранит Джака, нападающие Александр Ляказетт и Николя Пепе.
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Луис и Джака встретились в лондонском парке, Ляказетта сфотографировали во время разговора с сотрудником дорожной службы, а Пепе поймали за игрой в футбол с друзьями.
Отмечается, что руководство клуба провело с нарушителями беседу и вынесло выговор, а также могут выписать футболистам штраф.
Ранее сообщалось, что главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью получил выговор за нарушение карантина.
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