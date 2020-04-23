Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Четыре игрока Арсенала были пойманы за нарушением карантина

Комментариев: 1
Футболистам сделали выговор и могут выписать штраф.
Гранит Джака и Александр Ляказетт
Гранит Джака и Александр Ляказетт
Getty Images

Четыре игрока лондонского Арсенала угодили в неприятности, нарушив правила карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

Как сообщает Sky Sports, на нарушении карантина были пойманы защитник Давид Луис, хавбек Гранит Джака, нападающие Александр Ляказетт и Николя Пепе.

Читай также: Модрича едва не оштрафовали из-за сына, нарушившего карантин

Луис и Джака встретились в лондонском парке, Ляказетта сфотографировали во время разговора с сотрудником дорожной службы, а Пепе поймали за игрой в футбол с друзьями.

Отмечается, что руководство клуба провело с нарушителями беседу и вынесло выговор, а также могут выписать футболистам штраф.

Ранее сообщалось, что главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью получил выговор за нарушение карантина.

Поделись:
Теги: Давид Луис, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Николя Пепе, Арсенал, футбол, чемпионат Англии по футболу, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  23.04.2020, 15:35
Оценка:  0
гость
Чо втихря кальян курили?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь