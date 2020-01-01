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Клопп: Ливерпуль еще не изжил себя

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Немецкий специалист опасается возобновления сезона.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о возобновлении сезона.

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“Мы точно не поменяемся, но наш успех будет зависеть и от других клубов, ведь у них будет шанс усилиться и измениться к лучшему. Сейчас я не могу представить, какое будущее нас ожидает.

Ливерпуль еще не изжил себя, у нас есть еще много аспектов, которые можно улучшить, мы работаем над этим. У нас есть свежая кровь, мы можем улучшить команду.

Посмотрим, когда мы сможем вернуться к возобновлению сезона. Самое главное то, что мы хотим, чтобы все были здоровы и в безопасности. Как только можно будет начать тренировки, мы приступим к ним.

Если футбол как-то может поднять настроение всем, то мы вернемся к этому, но я не знаю, когда это произойдет“, - приводит слова Клопп Sky Sports.

Ранее сообщалось, что АПЛ не намерено досрочно завершать сезон до конца мая.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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