Мане намерен перейти в Реал из-за обиды на Клоппа
Форвард Ливерпуля Садио Мане может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает France Football.
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По информации источника, сенегалец хотел бы тренироваться под руководством Зинедина Зидана, который не против видеть нападающего у себя в составе.
Отмечается, что одной из причиной ухода Мане из Ливерпуля может быть обида на главного тренера команды Юргена Клоппа.
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Вся причина в том, что специалист поддержал защитника “красных“ Вирджила ван Дейка в голосовании за Золотой мяч-2019, хоть Садио тоже номинировался и занял четвертое место в номинации, уступив ван Дейку, Криштиану Роналду и Лионелю Месси.
Кроме этого, существует вариант с возможным переходом Мане в ПСЖ.
Действующий контракт Мане с Ливерпулем истекает 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.
Ранее Садио рассказал, как мог перейти в Манчестер Юнайтед.
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