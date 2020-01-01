Мане намерен перейти в Реал из-за обиды на Клоппа

Футболист не получил должной поддержки от тренера.

Форвард Ливерпуля Садио Мане может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает France Football.

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По информации источника, сенегалец хотел бы тренироваться под руководством Зинедина Зидана, который не против видеть нападающего у себя в составе.

Отмечается, что одной из причиной ухода Мане из Ливерпуля может быть обида на главного тренера команды Юргена Клоппа.

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Вся причина в том, что специалист поддержал защитника “красных“ Вирджила ван Дейка в голосовании за Золотой мяч-2019, хоть Садио тоже номинировался и занял четвертое место в номинации, уступив ван Дейку, Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Кроме этого, существует вариант с возможным переходом Мане в ПСЖ.

Действующий контракт Мане с Ливерпулем истекает 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

Ранее Садио рассказал, как мог перейти в Манчестер Юнайтед.