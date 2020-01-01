Будущий владелец Ньюкасла намерен пригласить финалиста ЛЧ на должность главного тренера
Владелец Ньюкасл Юнайтед Майк Эшли в скором времени может продать свой клуб, а новым владельцем станет сын короля Саудовской Аравии Салмана и наследный принц государства Муохаммед бин Салман.
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По информации ESPN, новый владелец намерен поднять “сорок“ на новый уровень, чтобы бороться за попадание в Лигу чемпионов. Первый делом команда шейха занялась поиском нового главного тренера.
В шорт-листе Ньюкасала попали: Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино, Рафаэль Бенитес и Люсьен Фавр. При этом, фаворитом является именно бывший тренер Тоттенхэма.
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Кроме этого, у нынешнего наставника Стива Брюса будет шанс проявить себя га посту главного тренера.
В текущем сезоне Ньюкасл после 29 матчей набрал 35 очков и находится в пяти очках от того, чтобы сохранить прописку на следующий сезон в АПЛ.
Ранее сообщалось, что АПЛ не намерено досрочно завершать сезон до конца мая.
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